Topverdiener 2025: Das sind die Menschen mit dem höchsten Einkommen

Elon Musk©IMAGO / Avalon.Red
Ein Tech-Tycoon, ein Torjäger und eine Pop-Legende haben 2025 am meisten kassiert.
2025 war ein Rekordjahr für Superreiche: Während normale Beschäftigte über Inflation und Reallohnverluste diskutierten, schraubten einige wenige ihr Einkommen in schwindelerregende Höhen. An der Spitze stehen ein Tech-Milliardär, ein Fußball-Superstar – und ein Pop-Idol, das seit Jahren tot ist.
Elon Musk: Der bestbezahlte CEO der Welt
Beim Rennen um das höchste Einkommen 2025 liegt Tesla-Chef Elon Musk weit vorne. Sein geschätztes Vergütungspaket beläuft sich auf rund 23,5 Milliarden US-Dollar – der überwiegende Teil davon sind aktienbasierte Boni, die an ambitionierte Unternehmensziele gekoppelt sind. Bargeldgehalt spielt in dieser Liga nur eine Nebenrolle.
Cristiano Ronaldo: Der König der Sport-Millionäre
Im Sport führt einmal mehr Cristiano Ronaldo die Liste an. Laut aktuellen Berechnungen kommt der 40-jährige Portugiese 2025 auf ein Gesamteinkommen von rund 275 Millionen US-Dollar – vor allem dank seines Vertrages in Saudi-Arabien sowie lukrativer Werbedeals. Kein anderer Athlet verdient derzeit so viel.
Michael Jackson: Der Topverdiener unter den Verstorbenen
Selbst im Tod fließen die Millionen weiter: Michael Jackson steht 2025 erneut an der Spitze der Liste der bestverdienenden toten Prominenten. Mit geschätzten über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz aus Katalogverkäufen, Streaming und Lizenzdeals schlägt der „King of Pop“ viele lebende Stars.
Extrem an der Spitze, Stillstand in der Mitte
Während einzelne Topverdiener Einkommen im Milliarden- oder dreistelligen Millionenbereich verbuchen, stagniert der Medianlohn vieler Beschäftigter. Studien zu CEO-Gehältern zeigen: Die Vergütung von Spitzenmanagern großer Konzerne stieg zuletzt deutlich schneller als die Einkommen normaler Arbeitnehmer – mit teils dreistelligen Vielfachen zwischen Chef und Belegschaft.
So wird die Liste der Menschen mit dem höchsten Einkommen 2025 zum Symbol einer immer weiter auseinandergehenden Einkommensschere – und zu einem politischen Sprengsatz für die kommenden Jahre.