News Logo
ABO

Topverdiener 2025: Das sind die Menschen mit dem höchsten Einkommen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

Elon Musk

©IMAGO / Avalon.Red
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft

Ein Tech-Tycoon, ein Torjäger und eine Pop-Legende haben 2025 am meisten kassiert.

von

2025 war ein Rekordjahr für Superreiche: Während normale Beschäftigte über Inflation und Reallohnverluste diskutierten, schraubten einige wenige ihr Einkommen in schwindelerregende Höhen. An der Spitze stehen ein Tech-Milliardär, ein Fußball-Superstar – und ein Pop-Idol, das seit Jahren tot ist.

Elon Musk: Der bestbezahlte CEO der Welt

Beim Rennen um das höchste Einkommen 2025 liegt Tesla-Chef Elon Musk weit vorne. Sein geschätztes Vergütungspaket beläuft sich auf rund 23,5 Milliarden US-Dollar – der überwiegende Teil davon sind aktienbasierte Boni, die an ambitionierte Unternehmensziele gekoppelt sind. Bargeldgehalt spielt in dieser Liga nur eine Nebenrolle.

Cristiano Ronaldo: Der König der Sport-Millionäre

Im Sport führt einmal mehr Cristiano Ronaldo die Liste an. Laut aktuellen Berechnungen kommt der 40-jährige Portugiese 2025 auf ein Gesamteinkommen von rund 275 Millionen US-Dollar – vor allem dank seines Vertrages in Saudi-Arabien sowie lukrativer Werbedeals. Kein anderer Athlet verdient derzeit so viel.

Michael Jackson: Der Topverdiener unter den Verstorbenen

Selbst im Tod fließen die Millionen weiter: Michael Jackson steht 2025 erneut an der Spitze der Liste der bestverdienenden toten Prominenten. Mit geschätzten über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz aus Katalogverkäufen, Streaming und Lizenzdeals schlägt der „King of Pop“ viele lebende Stars.

Extrem an der Spitze, Stillstand in der Mitte

Während einzelne Topverdiener Einkommen im Milliarden- oder dreistelligen Millionenbereich verbuchen, stagniert der Medianlohn vieler Beschäftigter. Studien zu CEO-Gehältern zeigen: Die Vergütung von Spitzenmanagern großer Konzerne stieg zuletzt deutlich schneller als die Einkommen normaler Arbeitnehmer – mit teils dreistelligen Vielfachen zwischen Chef und Belegschaft.

So wird die Liste der Menschen mit dem höchsten Einkommen 2025 zum Symbol einer immer weiter auseinandergehenden Einkommensschere – und zu einem politischen Sprengsatz für die kommenden Jahre.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Elon Musk könnte in den Genuss eines riesigen Aktienpakets kommen
Wirtschaft
Tesla-Aktionäre winken Billionen-Vergütungsplan für Elon Musk durch
Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen Elon Musks Billionen-Gehaltspaket bei Tesla
Wirtschaft
Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen Elon Musks Billionen-Gehaltspaket bei Tesla
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER