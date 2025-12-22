Topverdiener 2025: Das sind die Menschen mit dem höchsten Einkommen

Während einzelne Topverdiener Einkommen im Milliarden- oder dreistelligen Millionenbereich verbuchen, stagniert der Medianlohn vieler Beschäftigter. Studien zu CEO-Gehältern zeigen: Die Vergütung von Spitzenmanagern großer Konzerne stieg zuletzt deutlich schneller als die Einkommen normaler Arbeitnehmer – mit teils dreistelligen Vielfachen zwischen Chef und Belegschaft.

So wird die Liste der Menschen mit dem höchsten Einkommen 2025 zum Symbol einer immer weiter auseinandergehenden Einkommensschere – und zu einem politischen Sprengsatz für die kommenden Jahre.