Vordenker der Energiewende

Die Energiewende steht und fällt mit der Infrastruktur dahinter. Ein Potenzial, das Roman Bernard schon 2015 erkannte, als eine Gesetzesänderung den Ausgleich von Stromschwankungen in Slowenien erstmals zu einem handelbaren Markt machte. Das Stromnetz kannte Bernard von innen, aus seiner Zeit beim Verteilungsunternehmen Elektro Gorenjska. Später gründete der Slowene mehrere eigene Firmen – darunter den Kabelbetreiber Gorenjski kabel, der in Telemach aufging, und Flycom, dessen Hubschrauber für Netzbetreiber Hochspannungsleitungen inspizieren.

Die Idee eines eigenen Speicherunternehmens ließ ihn nicht los: Gemeinsam mit dem Softwareentwickler Damian Merlak gründete Bernard in Žirovnica NGEN. Schon ein Jahr später ging die erste Anlage ans Netz – ein 22,6-MWh-

Speicher in Jesenice, zugleich die erste Tesla-Powerpack-Installation der Region. Heute betreibt NGEN mehr als 700 MWh Speicherkapazität in zwölf europäischen Ländern, von Lettland bis Deutschland.

Für Bernard liegt die eigentliche Pionierleistung in der Software: „Das Speichergerät selbst ist simpel. Die Kunst besteht darin, es zehn Jahre oder länger in einwandfreiem Zustand zu halten.“ Also baute NGEN seine eigene Steuerungsplattform, die einzelne Speicher zu einem virtuellen Kraftwerk bündelt, binnen Sekunden auf Signale von Netzbetreibern wie ELES oder APG reagiert und die Netzfrequenz stabil hält. Die Speicherflotte deckt heute im Alleingang den gesamten slowenischen Bedarf an automatischer Frequenzwiederherstellungsreserve (aFRR) von rund 60 MW ab.

Mit Boštjan Bandelj holte sich das Unternehmen 2022 die fehlende Komponente ins Haus: Der Gründer von Belektron brachte breites Know-how im Energiehandel mit. Heute zählt das Team rund 200 Mitarbeitende, davon etwa 60 Engineering-Profis in der Softwareentwicklung, und arbeitet bereits an mehr als 2 GWh neuer Projekte.