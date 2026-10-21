NexusNow 2026: Industrie und Energie im Dialog über Europas Wettbewerbsfähigkeit

Hohe Energiepreise, zunehmende Bürokratie und der technologische Wandel stellen Europas Industrie vor große Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz neue Chancen. Doch welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Innovationen schneller umgesetzt werden können?

Diesen Fragen widmete sich die dritte Ausgabe von NexusNow, die am 8. Oktober 2026 in Salzburg stattfand. Das von COPA-DATA initiierte Forum brachte knapp 100 geladene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um über Europas Wettbewerbsfähigkeit, digitale Souveränität und die Zukunft der Industrie- und Energiewirtschaft zu diskutieren.