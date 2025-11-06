News Logo
Neues Verbund-Kraftwerk in Kaprun fällt monatelang aus

640 Megawatt an Leistung fallen aus
©APA, CLARA HOFER
Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, kann aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren. Das teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator, an der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund.

Weiters sei im Zuge der Schwarzstartversuche mit der Kaprun Oberstufe ein Fehler im Einspeisetransformator aufgetreten, "womit auch die gesamte Oberstufe voraussichtlich für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird". Mit 480 Megawatt (MW) ist Limberg III eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Österreichs, durch den Ausfall der Oberstufe kommen weitere 160 MW hinzu, die nicht zur Verfügung stehen. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei dadurch aber nicht gefährdet, versicherte das Unternehmen.

