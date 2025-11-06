Neues Verbund-Kraftwerk in Kaprun fällt monatelang aus

Weiters sei im Zuge der Schwarzstartversuche mit der Kaprun Oberstufe ein Fehler im Einspeisetransformator aufgetreten, "womit auch die gesamte Oberstufe voraussichtlich für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird". Mit 480 Megawatt (MW) ist Limberg III eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Österreichs, durch den Ausfall der Oberstufe kommen weitere 160 MW hinzu, die nicht zur Verfügung stehen. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei dadurch aber nicht gefährdet, versicherte das Unternehmen.