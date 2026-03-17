Nach Mahrer: Schultz vor Wahl zur ÖVP-Wirtschaftsbund-Chefin

Der Wirtschaftsbund herrscht in der Wirtschaftskammer absolut. Schultz will den schwarzen Unternehmerbund wieder in ruhige Fahrwasser bringen und interessenspolitisch stärken. Dazu dürfte sie bei der Generalversammlung ein starkes Votum anpeilen. Allzu groß waren Aufregung und aus Sicht mancher Beobachter auch der Schaden aus der Zeit Mahrers bzw. aus der Form seines Abschieds. Turnusmäßig wäre die Generalversammlung erst 2027 wieder vorgesehen gewesen. Ursprünglich, also in den ersten Monaten nach Mahrers Abschied, wollte man sich noch nicht festlegen, wann die Generalversammlung erfolgt.

Mit ÖVP-Parlamentarierin Tanja Graf hat der Wirtschaftsbund seit Jänner auch eine Frau als Generalsekretärin. Sie ersetzte Parlamentarier Kurt Egger. Stellvertretender Generalsekretär ist ÖGK-Verwaltungsratschef Peter McDonald. Derzeitige Vizepräsidentinnen und -präsidenten von Schultz im VP-Bund sind Wolfgang Ecker (Präsident WKNÖ), Doris Hummer (Präsidentin WKOÖ), Josef Herk (Präsident WK Steiermark), Peter Buchmüller (Präsident WK Salzburg) und Walter Ruck (Präsident WK Wien). Finanzreferent ist Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich.