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Nach Mahrer: Schultz vor Wahl zur ÖVP-Wirtschaftsbund-Chefin

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Schultz will Wirtschaftsbund-Bühne bald gewählt betreten, hier WKÖ
©APA, HANS KLAUS TECHT
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Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat seinen Präsidenten Harald Mahrer vorigen Herbst im Zuge dessen turbulenten Rückzugs verloren. Der innerhalb der Volkspartei bedeutende Flügel hat seither Martha Schultz als geschäftsführende Präsidentin, abgesegnet durch die Landeschefs. Auch in der Wirtschaftskammer (WKÖ) übernahm sie von Mahrer. Für 17. April ist nun die 22. ordentliche Generalversammlung des Wirtschaftsbundes in Wien angesetzt. Dort soll Schultz offiziell gewählt werden.

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Der Wirtschaftsbund herrscht in der Wirtschaftskammer absolut. Schultz will den schwarzen Unternehmerbund wieder in ruhige Fahrwasser bringen und interessenspolitisch stärken. Dazu dürfte sie bei der Generalversammlung ein starkes Votum anpeilen. Allzu groß waren Aufregung und aus Sicht mancher Beobachter auch der Schaden aus der Zeit Mahrers bzw. aus der Form seines Abschieds. Turnusmäßig wäre die Generalversammlung erst 2027 wieder vorgesehen gewesen. Ursprünglich, also in den ersten Monaten nach Mahrers Abschied, wollte man sich noch nicht festlegen, wann die Generalversammlung erfolgt.

Mit ÖVP-Parlamentarierin Tanja Graf hat der Wirtschaftsbund seit Jänner auch eine Frau als Generalsekretärin. Sie ersetzte Parlamentarier Kurt Egger. Stellvertretender Generalsekretär ist ÖGK-Verwaltungsratschef Peter McDonald. Derzeitige Vizepräsidentinnen und -präsidenten von Schultz im VP-Bund sind Wolfgang Ecker (Präsident WKNÖ), Doris Hummer (Präsidentin WKOÖ), Josef Herk (Präsident WK Steiermark), Peter Buchmüller (Präsident WK Salzburg) und Walter Ruck (Präsident WK Wien). Finanzreferent ist Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich.

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