Lufthansa-Gewinn im dritten Quartal leicht gesunken

Die Passagierairlines erwirtschafteten einen Gewinn auf Vorjahresniveau. Dabei sorgten niedrigere Treibstoffkosten und ein stabilerer, pünktlicher Betrieb für Entlastung, während eine schwächere Nachfrage auf den wichtigen Nordatlantikrouten den Erlös dämpfte. Im vierten Quartal sei die Premiumnachfrage nach höheren Buchungsklassen stabil bei hohen Vorausbuchungen.

Deutlich weniger verdiente die Wartungstochter Lufthansa Technik. Das Betriebsergebnis sank um 31 auf 130 Millionen Euro, weil Zölle und negative Wechselkurseffekte belasteten. Der MDax-Konzern bestätigte den Jahresausblick eines deutlichen operativen Gewinnanstiegs.