Italien ermittelt gegen Amazon wegen Schmuggels aus China

Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung führten Beamte der Steuerpolizei Monza am Montag Durchsuchungen in der Mailänder Zentrale des Online-Händlers durch. Außerdem wurden 5.000 Produkte in einer Amazon-Einrichtung in Cividate al Piano in der lombardischen Provinz Bergamo beschlagnahmt. Bereits zuvor seien im Zuge der Ermittlungen Hunderttausende Produkte sichergestellt worden, hieß es.