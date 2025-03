Insolvenzprognose 2025: 6.700 Firmenpleiten in Österreich erwartet

2024 war bereits ein schwieriges Jahr für österreichische Unternehmen: Es gab 6.550 Insolvenzen – ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2023. Besonders betroffen waren die Sektoren Finanzdienstleistungen (+31 Prozent), Bau (+16 Prozent) sowie Handel und Gastgewerbe mit einem Anstieg von 18 beziehungsweise 21 Prozent.

„Obwohl die KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungs-Maßnahmen) nicht mehr in Kraft ist, bleiben gerade das Bau- und Baunebengewerbe sowie der Handel und Dienstleistungen stark gefährdet“, erklärt Meierschitz. Die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone, insbesondere in Deutschland, und die rückläufige Nachfrage in vielen Bereichen setzen den Unternehmen weiterhin zu.

Die größte Gefahr für die Unternehmenslandschaft könnte jedoch von globalen Handelskonflikten ausgehen. „Sollte es zu einer Eskalation der Handelsstreitigkeiten kommen, müssten wir die Insolvenzprognose um einen Prozentpunkt anheben“, warnt Meierschitz. Das komplexe und volatile Geschäftsumfeld erfordere eine hohe Wachsamkeit, um Zahlungsausfälle zu vermeiden.