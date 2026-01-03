Insider: Venezuelas Ölexporte lahmgelegt

Ein vollständiger Exportstopp könnte zu Förderkürzungen führen, da die Lager voll sind. Die staatliche venezolanische Öl-Aktiengesellschaft PDVSA (Petroleos de Venezuela) und ihr Partner Chevron äußerten sich zunächst nicht.

Bei einem groß angelegten Militäreinsatz in Venezuela hatten die USA zuvor den langjährigen, links-autoritären Staatschef Nicolas Maduro entmachtet und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorerst die Führung des Landes übernommen. US-Kampfflugzeuge griffen in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela an, Elitesoldaten nahmen Maduro und dessen Frau fest und brachten beide außer Landes.