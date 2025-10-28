News Logo
ABO

Insider: Amazon plant Streichung von bis zu 30.000 Stellen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Amazon lehnte eine Stellungnahme ab
©Archiv, APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Amazon plant Insidern zufolge die Streichung von bis zu 30.000 Stellen in der Verwaltung. Die Kündigungen sollen am Dienstag beginnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Als Grund gelten Kostensenkungen und der Ausgleich für übermäßige Einstellungen während der Corona-Pandemie. Der genaue Umfang des Stellenabbaus sei noch nicht klar und die Zahl könne sich ändern.

von

Die Kürzungen entsprächen fast zehn Prozent der rund 350.000 Angestellten in der Verwaltung des US-Onlinehändlers, der insgesamt 1,55 Millionen Menschen beschäftigt. Es wäre der größte Stellenabbau bei Amazon seit Ende 2022.

Der Konzern lehnte eine Stellungnahme ab. Die Kürzungen reihen sich ein in eine Initiative von Konzernchef Andy Jassy, um die nach seiner Darstellung überbordende Bürokratie im Konzern abzubauen. Dazu gehöre auch die Verringerung der Anzahl von Führungskräften. Jassy hatte zudem im Juni erklärt, dass der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Routineaufgaben wahrscheinlich zu weiteren Stellenstreichungen führen werde. Der Konzern will am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Von der Maßnahme könnten den Insidern zufolge verschiedene Bereiche betroffen sein, darunter die Personalabteilung, die Geräte- und Dienstleistungssparte sowie das operative Geschäft. Die Zeitschrift "Fortune" hatte berichtet, dass allein in der Personalabteilung rund 15 Prozent der Stellen wegfallen könnten. Die Manager der betroffenen Teams seien am Montag für die Kommunikation mit den Mitarbeitern geschult worden, hieß es nun. Am Dienstag sollten dann entsprechende E-Mails verschickt werden. Die Amazon-Aktie legte am Montag an der Wall Street zunächst um 1,2 Prozent zu.

++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen AMAZON / HANDEL / VERSAND / VERSANDHANDEL / ONLINEHANDEL / ONLINEVERSANDHANDEL / PAKET / PAKETDIENST / PAKETZUSTELLER. Das Logo von Amazon am Verteilzentrum DVI2 in Wien-Liesing im Rahmen eines Medientermines am Dienstag, 30. September 2025.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ AUA-Mutterkonzern übernimmt bisherigen Dienstleister Swissport Losch
Reisen & Freizeit
Lufthansa fertigt Flugzeuge in München künftig selbst ab
China verschärfte Anfang Oktober Exportkontrollen für Seltene Erden
Wirtschaft
Seltene Erden: Verhandlungsteam aus China reist nach Brüssel
Eindruck von den Laax Open - Snowboard-Weltcupbewerb im Jänner 2025
Reisen & Freizeit
Schutz vor Übernahme: Schweizer Gemeinden kaufen Skigebiet
Machtkampf: Trump und Xi könnten sich im Handelsstreit einigen
Wirtschaft
Lösung im Handelsstreit zwischen USA und China greifbar
Ursula von der Leyen will mehr auf Recycling setzen
Wirtschaft
EU plant Abkehr von China bei kritischen Rohstoffen
++ ARCHIVBILD ++ Chipkrise belastet deutsche Autobauer
Wirtschaft
Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW trotz Chipkrise
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER