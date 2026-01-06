News Logo
Inflation in Frankreich sinkt auf 0,7 Prozent

Wirtschaft
In Frankreich ist die Teuerung ungewöhnlich schwach
©AFP, APA, LUDOVIC MARIN
In Frankreich hat sich die Inflation Ende 2025 abgeschwächt. Im Dezember legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte die Teuerung 0,8 Prozent betragen. In Österreich betrug sie im November 4,0 Prozent, der Dezember-Wert wird am Mittwoch veröffentlicht.

In der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft ist die Teuerung ungewöhnlich schwach. Erneut wurde die Inflation durch einen deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich gebremst. In Österreich hingegen ist die Inflationsrate deutlich höher als im Rest der Eurozone, im November betrug sie 4,0 Prozent. Die Statistik Austria veröffentlicht die Dezember-Werte am Mittwoch.

Die Preisdaten für die gesamte Eurozone werden ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Rate auf 2,0 Prozent, von 2,1 Prozent im November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an.

