Inflation in Frankreich sinkt auf 0,7 Prozent

In der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft ist die Teuerung ungewöhnlich schwach. Erneut wurde die Inflation durch einen deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich gebremst. In Österreich hingegen ist die Inflationsrate deutlich höher als im Rest der Eurozone, im November betrug sie 4,0 Prozent. Die Statistik Austria veröffentlicht die Dezember-Werte am Mittwoch.

Die Preisdaten für die gesamte Eurozone werden ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Rate auf 2,0 Prozent, von 2,1 Prozent im November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an.