Hotelvertrieb neu denken

CSO Denis Pellegrini©Tiberio Sorvillo
In der Hotellerie entscheidet heute oft ein einziger Klick über Erfolg oder Misserfolg. Wer Gäste gewinnen und binden will, braucht mehr als gutes Service: Er braucht smarte Technologie. Genau hier setzen ReGuest und Zeppelin Hotel Tech an: zwei Lösungen, die Hoteliers vom ersten Online-Kontakt bis zur finalen Buchung begleiten und auf drei zentrale Faktoren abzielen: mehr Umsatz, mehr Zeitersparnis und ein besseres Gästeerlebnis.
Mit ReGuest ist es gelungen, die Gästekommunikation ganzheitlich zu vereinen. Die Plattform kombiniert automatisierte Nachrichten mit integrierten Sales- und Marketing-Tools und macht den Verkaufsprozess effizienter. Von der Anfrage über das Angebot bis zum Follow-up sorgt ReGuest dafür, dass kein potenzieller Gast verloren geht. ReGuest gilt als führende Verkaufssoftware für Hotels in Europa.
Automatisierter Erfolg
Doch erfolgreicher Verkauf beginnt lange vor der Anfrage. Mit Zeppelin Hotel Tech wurde eine Lösung für die Phasen Awareness und Acquisition – also jene Momente, in dem potenzielle Gäste erstmals auf ein Hotel aufmerksam werden – geschaffen.
Auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Hotellerie hat
Zeppelin eine Software entwickelt, die Medien- und Contentplanung, Social-
Media-Management, Kampagnensteuerung und Website-Erstellung in einem System vereint. Hoteliers erhalten damit ein Werkzeug, um ihre Marke sichtbar zu machen, Inhalte professionell zu managen und gezielt neue Gäste zu gewinnen.
„Zeppelin hat sich von einer führenden Digitalagentur zu einem technologiefokussierten SaaS-Unternehmen entwickelt. Das garantiert uns Skalierbarkeit, während unsere Website- und
Onlinemarketing-Kunden von noch nie dagewesenen KI-gestützten Produkten profitieren, die sie einfacher, schneller und effizienter an ihre Ziele bringen – nach dem Motto ‚„Einschalten und loslegen“, so Zeppelin-CSO Denis Pellegrini. Der Anspruch ist klar: Hotellerie-Verkauf neu denken, vom ersten Online-Kontakt bis zur finalen Buchung. Ziel bleibt, Hoteliers mehr Freiraum zu geben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Gäste.