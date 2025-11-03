Hotelvertrieb neu denken

Doch erfolgreicher Verkauf beginnt lange vor der Anfrage. Mit Zeppelin Hotel Tech wurde eine Lösung für die Phasen Awareness und Acquisition – also jene Momente, in dem potenzielle Gäste erstmals auf ein Hotel aufmerksam werden – geschaffen.

Auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Hotellerie hat

Zeppelin eine Software entwickelt, die Medien- und Contentplanung, Social-

Media-Management, Kampagnensteuerung und Website-Erstellung in einem System vereint. Hoteliers erhalten damit ein Werkzeug, um ihre Marke sichtbar zu machen, Inhalte professionell zu managen und gezielt neue Gäste zu gewinnen.

„Zeppelin hat sich von einer führenden Digitalagentur zu einem technologiefokussierten SaaS-Unternehmen entwickelt. Das garantiert uns Skalierbarkeit, während unsere Website- und

Onlinemarketing-Kunden von noch nie dagewesenen KI-gestützten Produkten profitieren, die sie einfacher, schneller und effizienter an ihre Ziele bringen – nach dem Motto ‚„Einschalten und loslegen“, so Zeppelin-CSO Denis Pellegrini. Der Anspruch ist klar: Hotellerie-Verkauf neu denken, vom ersten Online-Kontakt bis zur finalen Buchung. Ziel bleibt, Hoteliers mehr Freiraum zu geben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Gäste.