Hotel Larimar zählt zu den Top-100-Wellnesshotels Europas

Das Wellness- und Gesundheitshotel Larimar****Superior in Stegersbach wurde mit dem „wellness-hotel.info Award 2026“ ausgezeichnet. Die internationale Plattform wellness-hotel.info zählt das burgenländische Hotel damit zu den 100 besten Wellnesshotels Europas – unter insgesamt 1.600 bewerteten Betrieben in vier Ländern.

Entscheidend für die Platzierung im Ranking waren sowohl Ausstattung und Angebotsvielfalt im Bereich Wellness und Gesundheit als auch Gästebewertungen auf verschiedenen Bewertungsplattformen.

Herausragende Qualität und hohe Gästezufriedenheit

Besonders gelobt wurde von Gästen und Jury das umfassende Wellnessangebot auf über 7.000 m² Thermen-, Wasser- und Saunawelt. Mit 9 Pools, 9 Saunen (darunter auch ein neues Ladies Spa) sowie zahlreichen Rückzugsorten bietet das Hotel eine Umgebung für erholsame Auszeiten. Die Herzlichkeit des Teams, die hohe Servicequalität sowie das vielfältige medizinisch-therapeutische Angebot im Premium-Spa – darunter Ayurveda, Detox, F.X. Mayr, Basenfasten und weitere Kuren – wurden ebenso hervorgehoben.

Gastgeber zeigen sich erfreut

„Wir freuen uns über diese internationale Auszeichnung, die großartigen Gästebewertungen und das Vertrauen unserer zahlreichen Stammgäste“, so Johann Haberl und Daniela Lakosche, die Gastgeber des Hauses. „Der Einsatz unseres Teams, laufende Investitionen und ein klarer Fokus auf Qualität zahlen sich aus – das spiegelt sich in der hohen Auslastung und dem stetig wachsenden Stammgästeanteil wider.“