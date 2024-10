ReGuest: „Keine Verkaufschance ungenutzt lassen“

Am 1. September 2023 fand dann ein hochkarätig besetztes internationales Unternehmerevent in Südtirol statt, bei dem neben Denis Pellegrini auch Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger als Speaker vor Ort war. Letzterer entstammt einer Börsianer- und Investorendynastie, die seit 1530 im Finanzgeschäft tätig ist. Seit 1985 führt Gregor H. Rosinger die Rosinger Group, die als einziger Finanzkonzern gleichzeitig als professioneller Investor, Capital Market Coach, Direct Funding Partner und Indexeigentümer an der Wiener Börse aktiv ist. Bislang begleitete Rosinger 69 Unternehmen erfolgreich an die Börse und war an rund 400 Kapitalmarkttransaktionen zusätzlich maßgeblich beteiligt.

Rosinger erinnert sich: „Nachdem mein Vortrag schon vorbei war, konnte ich mich voll auf den Vortrag von Denis konzentrieren. Ich dachte mir: Der gehört an die Börse.“ In einer Pause nach dessen Vortrag sprach Rosinger ihn darauf an. Kurz darauf gab es schon ein erstes Zoom-Meeting und dann ein Treffen in Wien. „Das Thema Börsegang war schon lange in den Köpfen der ReGuest-Eigentümer. Ich habe sie dort wieder abgeholt, wo sie vor rund 20 Jahren das Thema „eingefroren“ hatten“, erzählt Rosinger. Weniger als zwei Monate nach dem Erstkontakt erteilte ReGuest das Mandat.

Denn: Seit rund 1,5 Jahren spielt KI auch beim Südtiroler Unternehmen eine große Rolle. Und um hier am Ball zu bleiben, sind sehr viele kontinuierliche und andauernde Investitionen in die Software notwendig. Mit dem Börsegang ist nachhaltiges Wachstum möglich. An einen Verkauf denken die CEOs von ReGuest auf keinen Fall. Dieser Beweggrund beweist, wie mannigfaltig die Motive für einen Börsegang sein können. Denn nicht immer steckt Eigenkapitalbeschaffung als Leitmotiv hinter einer solchen Entscheidung, wie auch Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger bestätigt: „Darüber hinaus sichert ein Börsegang beispielsweise die Nachfolgeregelung, wodurch ein Unternehmen als Ganzes erhalten bleibt, bietet die Möglichkeit eines gleitenden Ausstiegs des Unternehmers, steigert die Sichtbarkeit, liefert mit den Aktien eine Art Übernahmewährung und spiegelt durch laufende Bewertung über den Börsenkurs den Unternehmenswert wider.“

Rosinger ist dabei nicht nur Wegbegleiter, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber und der Grund, weshalb sich das Südtiroler Unternehmen für die Wiener und nicht etwa für die Mailänder Börse entschieden hat.

„Anstatt einer für österreichische Unternehmensgruppen typischen Einbringung der Tochtergesellschaft in die operative Holding-Aktiengesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Wahrung der Rechtsvorschriften des Umgründungssteuergesetzes wurde die ReGuest GmbH – aufgrund italienischer Steuergesetzgebung – mit der ReGuest AG fusioniert, sodass die ReGuest AG der Rechtsnachfolger der ReGuest GmbH wurde“, zeigt Rosinger eine Besonderheit dieses Projekts auf.

Die Bewertung des Unternehmens erfolgt in diesen Monaten, über die Herstellung des Streubesitzes wird auch der Erstnotizpreis ermittelt. Dieser wird dann ein paar Tage vor der Erstnotiz im Dezember verkündet. Von der Mandatierung bis zur Erstnotiz wird Rosingers 70. „Börsekind“ daher rund 14 Monate benötigen.