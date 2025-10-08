News Logo
ABO

Goldpreis erstmals über 4.000 Dollar

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Goldpreis stieg erstmals über 4.000 Dollar
©APA, dpa, Sven Hoppe
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Suche der Anleger nach krisensicheren Investitionsmöglichkeiten hat den Goldpreis erstmals überhaupt die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze übersteigen lassen. Das Edelmetall wurde in der Nacht auf Mittwoch 0,4 Prozent höher mit bis zu 4.002 Dollar notiert.

von

Hinter der seit Jahren anhaltenden Rally steckt die Suche der Anleger nach Sicherheit vor wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Größere Käufe der Zentralbanken, neues Interesse an goldgedeckten ETF-Börsenfonds, ein schwächerer Dollar und eine robuste Verbraucher-Nachfrage befeuerten den Aufwärtstrend des Metalls zusätzlich.

"Wir sehen derzeit, dass Anleger trotz des hohen Preises Gold kaufen, und das verstärkt die Bewegung noch weiter", sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Mancher Käufer habe auch einfach Angst, etwas zu verpassen, hieß es bei den Banken.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ EU-Kommission schützt Stahlsektor mit höheren Zöllen
Wirtschaft
EU-Kommission will Stahlzölle deutlich ausweiten
Politische Kursänderungen in den USA dämpfen Erneuerbaren-Zubau
Wirtschaft
Politischer Gegenwind verlangsamt Wachstum bei Erneuerbaren
Airbus A320 ist nun meistverkauftes Flugzeug der Welt
Reisen & Freizeit
Airbus A320 ist nun meistverkauftes Flugzeug der Welt
Das Treffen der OPEC+ fand online statt
Wirtschaft
Länder der Opec+ wollen mehr Erdöl fördern
USA beschuldigen Italien des Pasta-Dumpings
Wirtschaft
Pasta-Krieg zwischen Italien und den USA
++ ARCHIVBILD ++ Der Bitcoin dominiert den Markt der Cyber-Assets
Wirtschaft
Bitcoin erstmals über 125.000 Dollar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER