News Logo
ABO

Goldpreis erreichte neuen Rekordwert

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©AFP, APA, DAVID GRAY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Feinunze wurde am Montag im Frühhandel mit 4.383,78 Dollar (3.743 Euro) bewertet und übertraf somit den bisherigen Rekordwert von 4381,52 Dollar aus dem Oktober.

von

Hintergrund sind eine Reihe wirtschaftlicher Kennzahlen aus den USA, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren. So lag die Zahl der im Land neu geschaffenen Arbeitsplätze unter den Erwartungen und die Inflationsrate sank. Beides deutete darauf hin, dass die US-Zentralbank ihre Leitzinsen weiter senken dürfte.

Gold gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis in Dollar um mehr als 68 Prozent zugelegt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Elon Musk wird reicher und reicher
Wirtschaft
Forbes: Elon Musk erste Person mit über 700 Mrd. Vermögen
EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben
Wirtschaft
EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben
Schein muss in Frankreich nicht zusperren
Wirtschaft
Shein muss in Frankreich nicht zusperren
Ohne Italien fehlt im Rat der EU-Staaten die Mehrheit
Wirtschaft
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
++ ARCHIVBILD ++ EZB lässt Leitzinsen unverändert
Wirtschaft
EZB-Rat belässt Leitzins und erhöht Konjunkturaussicht
Kerninflation lag bei 2,6 Prozent
Wirtschaft
US-Inflation im November weniger hoch als erwartet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER