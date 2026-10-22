Getty Images Holdings hat am 21. Oktober für mehrere US-Gesellschaften ein freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragt, zuständig ist das Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware. Es handelt sich um ein sogenanntes vorverhandeltes Verfahren: Der Sanierungsplan wurde bereits am 12. Oktober mit den wichtigsten Kreditgebern und Anteilseignern vereinbart, das Gericht soll ihn nun absegnen.

Firmenchef Craig Peters spricht von einem formalen Schritt. Die Einreichung sei „ein verfahrenstechnischer Schritt, um die bereits angekündigte finanzielle Restrukturierung umzusetzen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Abgeschlossen sein soll die Sanierung bis Jahresende.