Expo in Osaka eröffnet - Österreich mit Pavillon vertreten

Die Expo 2025 in Osaka in Japan hat heute eröffnet. Die Weltausstellung mit dem Titel "Designing Future Society for Our Lives" läuft bis 13. Oktober. Österreich setzt bei seinem Auftritt unter dem Credo "Composing the Future" auf einen Mix aus Tradition und Innovation und lässt sich den Auftritt 21,5 Mio. Euro kosten. Drei Viertel davon kommen von der öffentlichen Hand, ein Viertel von der Wirtschaftskammer.

von APA