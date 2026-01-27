ABO

EU und Indien wollen Handelsdeal verkünden

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Von der Leyen und Antonio Costa bei Narendra Modi in Neu Delhi
©AFP, APA, SAJJAD HUSSAIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die EU und Indien wollen an diesem Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Neu-Delhi die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abschließen und ein solches verkünden. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.

von

Vor dem Hintergrund der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA und des zunehmenden Machtstrebens Chinas gilt das Abkommen auch als geopolitisch bedeutsamer Schritt. Zu dem Abschluss der Verhandlungen sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa in die indische Hauptstadt gereist. Beide besuchten dort bereits am Montag auf Einladung von Premierminister Narendra Modi die alljährliche Parade zum indischen Nationalfeiertag.

Das Abkommen wird zwar nicht so umfassend sein wie jenes, das die Europäische Union zuletzt mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geschlossen hat. Angesichts der Größe des indischen Marktes ist es dennoch eines der größten, die bisher vereinbart wurden.

Bei dem Gipfeltreffen soll zudem auch vereinbart werden, die Zusammenarbeit in anderen Bereich aufzubauen. So ist etwa eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft geplant.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
EU-Indien-Freihandelpakt dürfte positiv abgeschlossen sein
EU-Wirtschaftssanktionen wegen des Ukraine-Kriegs
Wirtschaft
EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas
Reisen & Freizeit
Schweizer Hotellerie verzeichnete 2025 Übernachtungsrekord
Flucht ins Gold als "sicheren Hafen" reißt nicht ab
Wirtschaft
Feinunze Gold kostet erstmals mehr als 5.000 Dollar
++ ARCHIVBILD ++ Mehr Passagiere bei Ryanair
Reisen & Freizeit
Ryanair erwartet stärkeres Passagierwachstum
EU-Autobauer haben weniger als 4 Prozent Anteil am indischen Markt
Wirtschaft
Bericht: Indien könnte Zölle auf EU-Autos deutlich senken
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER