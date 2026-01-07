EU-Landwirtschaftsminister diskutieren über Mercosur

Große Kritik an dem Abkommen hatte es immer von Seiten der Landwirtschaft gegeben, auch vom ÖVP-Bauernbund. Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission will den Kritikern mit einem Papier mit Zugeständnissen an die Landwirte, das sie am Dienstag veröffentlichte und das auch am Mittwoch diskutiert wird, entgegenkommen. So sollen die EU-Staaten früher und mehr Mittel als geplant mobilisieren dürfen; ab 2028 werden zusätzliche 45 Mrd. Euro vorgeschlagen. In Brüssel laufen die Verhandlungen für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034, das Änderungen auch für die Landwirte vorsieht.

"Die Kombination dieser politischen und haushaltspolitischen Instrumente wird den Landwirten und ländlichen Gemeinden ein beispielloses Maß an Unterstützung bieten, das in mancher Hinsicht sogar über das des aktuellen Haushaltszyklus hinausgeht und den europäischen Agrarsektor wettbewerbsfähiger machen wird und besser in die Lage versetzt, sich den globalen Herausforderungen zu stellen", heißt es in dem Brief.

Für Österreich sind die Agrarzahlungen aus Brüssel sehr bedeutend: Sie machen rund die Hälfte aller empfangenen Mittel aus, die Hälfte davon für ländliche Entwicklung. "Unsere Bäuerinnen und Bauern sichern tagtäglich die Versorgung der Menschen. Dafür brauchen sie eine starke GAP (Gemeinsame Agrarpolitik, Anm.), faire Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Wer bei der Landwirtschaft spart, spart an der falschen Stelle - nämlich an Europas Ernährung und an unseren Regionen", erklärte Landwirtschaftsminister Totschnig vor dem Treffen in einem Statement.

Die GAP brauche ein eigenes, starkes Budget: Eine Auflösung in einem großen EU-Sammeltopf - wie ursprünglich von der EU-Kommission vorgeschlagen - lehnt Totschnig klar ab. Vor allem die ländliche Entwicklung müsse gezielt finanziert bleiben - denn dort werde Europa für die Menschen spürbar, so der Minister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft: "Ohne eine starke Landwirtschaft gibt es keine Sicherheit und keine Stabilität - weder für die Menschen noch für die Regionen."

Landwirte und ihre Vertreter hatten Nachteile vom seit 25 Jahren in Verhandlungen stehenden Mercosur-Abkommen befürchtet. Nach einer Verschiebung der geplanten Unterzeichnung von Dezember ist diese nun für 12. Jänner geplant. Davor müssen aber noch die EU-Staaten mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit aus Ländern und Bevölkerung zustimmen: Nachdem die italienische Regierung laut Medienberichten nun ihre Zustimmung signalisiert hat, dürften die EU-Botschafter in ihrer Sitzung am Freitag das Ja zur Unterschrift durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geben.

Vertreter Österreichs sind auf EU-Ebene per aufrechtem Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2019 an ein Veto gegen das Abkommen gebunden. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte stets darauf verwiesen. Österreich dürfte in der Abstimmung dagegen stimmen oder sich enthalten.