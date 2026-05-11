Die Zukunft der Arbeit beginnt jetzt

Die Gruppe der Erwerbstätigen innerhalb der Gesamtbevölkerung schrumpft, die Menschen im Pensionsalter werden mehr. Was bedeutet diese demografische Verschiebung für den Kärntner Arbeitsmarkt?

WEDENIG: Der Trend ist eindeutig: Bis 2030 werden wir viele Menschen mit einem mittleren Qualifikationsniveau verlieren, die jetzt noch erwerbstätig sind. Diese Personen nachzubesetzen wird schwierig sein. Der Fokus aller Bemühungen, auf die wir gemeinsam mit Land, Sozialpartnern und der Politik setzen, liegt darauf, das vorhandene Potenzial zu heben, weiterzubilden, zu qualifizieren – bei Jugendlichen, Frauen, Älteren, Migrantinnen und Migranten. Entscheidend ist, dass wir jene Menschen ansprechen, die derzeit nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen – Stichwort OLF – Out of Labour Force.

POTOTSCHNIG: Im Zentrum stehen für mich drei Themen: Nachqualifizierung, Fachqualifizierung und ein präzises Matching von Kompetenzen. Entscheidend ist, welche Fähigkeiten Menschen bereits mitbringen und wie sie bestmöglich für den Arbeitsmarkt nutzbar werden.Weiterbildung darf dabei nicht als Belastung empfunden werden, sondern muss ein selbstverständlicher Teil des Berufslebens sein. Wichtig ist eine lebensphasenorientierte Weiterbildung, sensibel abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse – digitale Kompetenzen eingeschlossen. Ebenso braucht es niedrige Einstiegshürden: gut planbare, flexible und zugängliche Formate, die sich auch für Menschen mit hohem Alltagsdruck eignen. Lernangebote müssen gesundheits- und lernfreundlich gestaltet sein und sich dem individuellen Tempo anpassen. Gerade jene, die lange keinen Kontakt zu Bildung hatten, müssen wir wieder erreichen und motivieren. Dabei ist die enge Abstimmung mit Unternehmen zentral.

WEDENIG: Der Arbeits- und Bildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Digitalisierung, KI und neue Berufsbilder führen dazu, dass Lernen heute ein dauerhafter Bestandteil des Arbeitslebens ist. Darauf müssen wir reagieren und unsere Lernformen anpassen. Viele Menschen haben sich aus Angst vor Prüfungen oder negativen Erfahrungen aus der Bildung zurückgezogen. Klassischer Frontalunterricht funktioniert nicht mehr. Wir müssen neue didaktische Methoden entwickeln und zielgruppenspezifisch einsetzen, damit Weiterbildung gelingt und niemand frühzeitig aus dem Lernprozess aussteigt.

SCHAUNIG: Wir sehen an konkreten Praxisbeispielen, wie gut in Kärnten die Zusammenarbeit mit dem AMS, Ausbildungsstätten und Unternehmen funktioniert. Gemeinsam mit der Bauwirtschaft wurde zum Beispiel das Modell Bau pakt an entwickelt. Es richtet sich an Mitarbeiter, die als Hilfskräfte eingestiegen sind, in der Praxis aber längst wie Fachkräfte arbeiten – nur ohne formale Qualifikation. Über ein berufsbegleitendes Weiterbildungsmodul, das wir gemeinsam mit dem AMS und mit der Bauindustrie in Kärnten entwickelt haben, können sie Schritt für Schritt vom langjährigen Hilfsarbeiter über den Lehrabschluss bis zur qualifizierten Fachkraft aufsteigen. Ein ähnliches Modell gibt es in der Pflege. Auch hier können Personen, die zunächst in Hilfsleistungen begonnen haben, sich berufsbegleitend weiterqualifizieren.

WEDENIG: Zudem muss die Qualifizierung von Menschen, die bereits beschäftigt sind, viel stärker forciert werden. Dafür gibt es gute Fördermodelle, aber es braucht auch ein verändertes Mindset: Unternehmen sollten gezielt jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lukrieren, die fähig und motiviert sind, sich weiterzubilden und höhere Aufgaben zu übernehmen. Wer intern aufsteigt, schafft gleichzeitig Raum für andere, die nachrücken können – das werden wir in den kommenden Jahren dringend brauchen.