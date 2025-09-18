Der Schattenherrscher

Auch Verträge schloss Benko offenbar selbst ab. Besonders deutlich zeigt sich das bei einer Korrespondenz mit dem deutschen Pferdesport-Investor Ludger Beerbaum im März 2023. Benko schrieb: „Hiermit bestätige ich Dir in Vollmacht, dass der Kaufvertrag mit heutigem Datum zustande gekommen ist und Rechtsverbindlichkeit erlangt.“ Er fügte hinzu: „Die unterschriebene Fassung des Vertrags werden wir Dir morgen Vormittag vorab mit Scan mailen und dann zwei Originale nach Riesenbeck schicken – mit der Bitte, ein Original samt Rechnung direkt an mich, SIGNA Holding GmbH, Maria-Theresien-Straße 31 in 6020 Innsbruck, zu retournieren.“

Den Ermittlern zufolge ging es dabei um den Ankauf des Pferdes „Just be Gentle“, das Beerbaums Firma an eine Tochter der Laura Stiftung verkaufte – für insgesamt 2,38 Millionen Euro. Auch nach Abschluss des Vertrags blieb Benko persönlich involviert. Als Beerbaum ungeduldig nachfragte: „Hallo Rene, denkst du, die erste Rate für Just be Gentle kann kurzfristig überwiesen werden? Ich gerate etwas in Erklärungsnot, wenn es noch länger dauert“, antwortete Benko selbst: „Check ich gleich – wann war der vereinbarte Zahlungstermin?“ Für die Ermittler ist dieser Schriftverkehr ein weiteres Indiz: Benko war nicht bloß Berater, sondern derjenige, der Geschäfte einleitete, Verträge fixierte und sogar Ratenzahlungen koordinierte.