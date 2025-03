Creativ Club Austria: Wie Feedback kreative Exzellenz fördert

Wie gelingt Feedback, das nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht ist – und das kreative Exzellenz tatsächlich fördert? Mit dieser Frage beschäftigte sich ein praxisorientierter Workshop des Creativ Club Austria (CCA), der am 24. März 2025 im Hotel Motto in Wien stattfand. Unter dem Titel „Feedback on Creative Work“ trafen sich zwölf ausgewählte Teilnehmer:innen aus Agenturen und Unternehmen, um gemeinsam neue Ansätze für eine konstruktive Feedback-Kultur zu entwickeln.

Geleitet wurde der Workshop von Designer und Hochschuldozent Sven Ingmar Thies, Gründer von Thies Design und Autor von „Teaching Graphic Design“. Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung – unter anderem in London und Tokio – vermittelte Thies nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch konkrete Tools für den kreativen Alltag. Im Zentrum stand dabei die Kunst, Feedback so zu geben, dass es Orientierung bietet, statt zu blockieren.

Zwei Perspektiven, ein Ziel: Besser kommunizieren

Sechs Teilnehmende kamen aus der Kreativbranche, darunter Stephan Kugler (Ogilvy), Michael Stebegg (die Goldkinder), Marcello Demner (DMB.), Johannes Nittmann (Kiska), Tessa Sima (Schatz & Stöber) und Tina Buchegger (&US). Von Unternehmensseite nahmen Nina Mack (Magenta), Andrea Unger-Posch (Ströck), Timo Schmid (IKEA), Eva Holz-Dahrenstädt (Verbund), Yvonne Haider-Lenz (Vöslauer) und Petra Mödlhammer-Prantner (Asfinag) teil.

Der Mix aus Auftraggeber:innen und Kreativen sorgte für intensive Diskussionen und half, gängige Missverständnisse und Erwartungshaltungen auf beiden Seiten offenzulegen. Die Erkenntnis: Gutes Feedback ist kein Selbstläufer, sondern ein Skill, der geübt werden muss – mit klarer Sprache, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Teil der CCA-Initiative für Fair Work

Der Workshop war Teil der CCA-Initiative „Fair Work“, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Kreativbranche einsetzt. Nach der vielbeachteten Branchenumfrage 2023 wurden dabei konkrete Handlungsfelder definiert – eines davon: der Umgang mit Feedback. Der CCA will mit Formaten wie diesem nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch Werkzeuge liefern, um die Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Kund:innen auf ein neues Niveau zu heben.

Alle weiteren Fotos finden Sie HIER.