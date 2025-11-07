British-Airways-Mutter: Transatlantikrouten schwächeln

Die Auslastung der Passagierflugzeuge sei in allen Regionen gesunken. Am stärksten sei der Rückgang aber mit 2,4 Prozentpunkten auf den lukrativen Nordatlantik-Routen gewesen. Vor IAG haben bereits andere Airlines auf die Flaute auf dem wichtigen Transatlantik-Markt hingewiesen. Die Reisen von Europa in die USA sind zurückgegangen, seit US-Präsident Donald Trump im Amt ist.