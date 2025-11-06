News Logo
Air France-KLM: Solides Wachstum in herausforderndem Umfeld

Reisen & Freizeit
Air France-KLM profitierte auch von niedrigeren Treibstoffkosten
©AFP, APA, DANIEL SLIM
Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat im dritten Quartal dank niedrigerer Treibstoffkosten und einer starken Nachfrage nach Tickets in den höheren Buchungsklassen den Gewinn leicht gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte im saisonal stärksten Quartal von Juli bis September um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,2 Milliarden Euro und lag damit etwas unter der Analystenprognose, wie der in Paris ansässige Konzern am Donnerstag mitteilte.

Die Marge verharrte auf Vorjahresniveau mit 13,1 Prozent. Die Airline-Gruppe habe einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt, erklärte Konzernchef Ben Smith. "Wir haben ein solides Umsatzwachstum und eine stabile operative Marge beibehalten."

Belastet wurde das Ergebnis des Lufthansa-Konkurrenten durch eine schwächere Nachfrage nach günstigeren Economy-Tickets auf Strecken in die USA. Zudem schlugen bei der niederländischen Tochter KLM kostspielige Tarifkonflikte im September sowie höhere Wartungskosten zu Buche.

