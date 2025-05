Causa Buwog - Grasser und Meischberger kurz vor Haftantritt

Das Straflandesgericht Wien bestätigte laut "Standard", dass der Richter die Aufforderungsschreiben zum Haftantritt am Mittwoch unterschrieben hat. Den Anwälten wird das Schreiben elektronisch zugestellt, die Verurteilten werden per RSA-Brief verständigt.

Die Anwälte sollen die Schreiben bereits erhalten haben. Während Grassers Anwalt Manfred Ainedter anmerkte, das Schreiben könne bereits in der Kanzlei eingelangt sein, betonte Norbert Wess, ebenfalls Anwalt von Grasser, dass der Ex-Finanzminister die Haft antreten werde. Der Anwalt von Meischberger äußerte sich zum Haftantritt nicht, der Anwalt des früheren Lobbyisten Peter Hochegger war nicht zu erreichen.

Die Verurteilten müssen sich innerhalb der vier Wochen bei der für sie vorgesehenen Justizanstalt einfinden. Grasser, der in Kitzbühel gemeldet ist, wird daher seine Haftstrafe in der Justizanstalt Innsbruck antreten. Meischberger hingegen hat seinen Wohnsitz in Niederösterreich und wird sich daher in der Justizanstalt Korneuburg einfinden müssen.

Grasser wurde im Buwog-Prozess und in der Causa Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Peter Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 bedingt - verurteilt. Er kann eine Fußfessel beantragen.

Grasser, Meischberger, der frühere Immofinanz-Chef Karl Petrikovics sowie ein Ex-Manager der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich müssen auch für den Schaden in Höhe von 10 Mio. Euro plus Zinsen aufkommen, der der Republik Österreich entstanden ist.

Die Verurteilten haften solidarisch. Die Republik Österreich kann sich daher aussuchen, von wem sie sich den Schadenersatz holt. Diese Person könnte sich dann bei den anderen das Geld holen. Aber Meischberger ist längst in Konkurs und Grasser hat am Mittwoch einen Insolvenzantrag eingebracht.