Swarovski-Familienstreit mit neuer Konzerngründung beendet

Die Fehde der Eigentümerfamilien des Kristallkonzerns Swarovski mit Stammsitz im Tiroler Wattens scheint beendet zu sein. Die Gesellschafter einigten sich einstimmig auf die Schaffung eines "integrierten Kristallkonzerns", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die neue DSW Kristall AG & Co KG ist eine 100 Prozent-Tochter der Schweizer Swarovski International Holding (SIH). Der Wattener Betrieb und damit alle Mitarbeiter werden in den neuen Konzern eingebracht.

von APA