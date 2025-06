Trinkgeldthema köchelt weiter

Das Thema Trinkgeld in Gastronomie und Co bleibt am Köcheln. Während das SPÖ-geführte Sozialministerium an einer bundeseinheitlichen Lösung rund um die abgabenpflichtigen Gelder arbeitet, lobbyiert die kleinste Regierungspartei NEOS über ihre Wirtschaftskammerfraktion UNOS für eine gänzliche Abgabenfreiheit wie es etwa auch die FPÖ tut. Die UNOS haben eine parlamentarische Petition für gänzlich abgabenfreies Trinkgeld eingebracht, die ab sofort unterschreibbar ist.

von APA