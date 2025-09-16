News Logo
ABO

Causa Buwog: Ex-Lobbyist Hochegger ist doch haftfähig

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Keine Berufung möglich
©APA, HELMUT FOHRINGER
Der in der Buwog-Affäre verurteilte Ex-Lobbyist Peter Hochegger ist doch fit genug, um seine Haftstrafe anzutreten. Das hat ein vom Oberlandesgericht Wien beauftragtes Gutachten ergeben, berichtet der "Kurier" in seiner Dienstagsausgabe. Hochegger könne nicht mehr gegen diese Entscheidung vorgehen. Zunächst habe Hochegger noch Haftaufschub wegen eines Hüftleidens erhalten.

von

Während Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser seine Strafhaft im Sommer bereits angetreten hat, hatten die Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und Hochegger medizinische Gründe geltend gemacht, die gegen eine Haft sprechen sollen. Eine Entscheidung zu Meischbergers Vorbringen steht offenbar noch aus.

Grasser wurde im Buwog-Prozess und in der Causa Terminal Tower Linz wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte zu vier Jahren Haft verurteilt, Meischberger zu 3,5 Jahren. Der frühere Lobbyist Hochegger wurde zu 3 Jahren - davon 2 Jahre bedingt - verurteilt.

Peter Hochegger am Dienstag, 13. Oktober 2020, anl. der Fortsetzung des Strafprozesses gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei der Buwog-Privatisierung im Wiener Straflandesgericht.

