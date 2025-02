Gusenbauer: Neue Turbulenzen um Benkos Millionenmann

Tatsächlich zeigen News und Krone vorliegende neue Dokumente, dass Gusenbauer selbst noch bis kurz vor der Insolvenz der Signa Holding aktiv in „Kapitalaufbringungsmaßnahmen“ involviert war. Am 24. Oktober 2023 stellte seine Beratungsgesellschaft der Signa Holding eine Rechnung über drei Millionen Euro für „strategische Beratung bei der Durchführung von Kapitalaufbringungsmaßnahmen“. Der Leistungszeitraum: 1. April bis 31. Oktober 2023 – also genau jene Monate, in denen die Signa bereits ums Überleben kämpfte.

Nur wenige Tage später, am 2. November 2023, folgte laut News-Recherchen eine weitere Rechnung über 300.000 Euro für den „zweiten Teil des Bonusses 2023“. Die Brisanz: Diese Zahlungen wurden offenbar ohne klare Vereinbarung geleistet. Der Chefcontroller der Signa-Gruppe meldete am 22. November 2023, eine Woche vor der Insolvenz, an die Geschäftsführer der Signa Holding: „Liebe Kollegen, ich wurde gestern von RB (offenbar René Benko, Anm.) informiert, dass zu den Rechnungen anbei keine Vereinbarung bekannt ist/besteht“. Dennoch seien vergleichbare Zahlungen in den Vorjahren immer geleistet worden.