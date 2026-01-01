News Logo
ABO

Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.

von

Auch für Urlauber wird vieles einfacher: Geldwechsel und zusätzliche Gebühren entfallen, Preise lassen sich einfacher vergleichen und Kartenzahlungen werden unkomplizierter. Der feste Umrechnungskurs liegt bei 1,95583 Lew pro Euro - exakt derselbe, zu dem einst die D-Mark in den Euro überging.

Doch viele Menschen in Bulgarien bezweifeln, dass der Euro ihnen nutzen wird. Die Sorge ist groß, dass mit der Währungsumstellung die Preise in dem Balkanland, das zu den ärmsten der EU zählt, steigen werden und der Euro sich als "Teuro" entpuppen wird. Und nicht wenige befürchten, dass Bulgarien einen Teil seiner Unabhängigkeit aufgeben muss.

Staatspräsident Rumen Radew bemängelte in seiner Neujahrsansprache, dass es zur Euro-Einführung ein Referendum hätte geben sollen. "Doch die Regierenden wollten die Bürger nicht hören", kritisierte Radew in seiner im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache. Ein entsprechender Antrag Radews war von der prowestlichen Parlamentsmehrheit abgelehnt worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) weist ihrerseits auf die vielen Vorteile einer Zugehörigkeit zur Eurozone hin. EZB-Präsidentin Christine Lagarde als Europas oberste Währungshüterin verspricht den Bulgaren vor allem zwei Dinge: Wohlstand und Sicherheit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fonds sollen unter anderem in Quantentechnologie investieren
Technik
China will Start-ups mit Risikokapitalfonds fördern
Silberpreis erreicht neuen Rekord
Wirtschaft
Silberpreis erstmals auf 75 Dollar pro Unze gestiegen
Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt
Wirtschaft
US-Wirtschaft wächst stark wie seit zwei Jahren nicht mehr
Die FDA gab am Montag grünes Licht für das Medikament
Gesundheit
Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille
Ziel ist es, rasch ein Wachstum von vier Prozent zu erreichen
Gesundheit
Neuer Nestlé-Chef setzt auf Innovationen statt Zukäufe
Ryanair kommt auf Marktanteil von bis zu 40 Prozent
Reisen & Freizeit
Ryanair muss in Italien 255,8 Mio. Euro Strafe zahlen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER