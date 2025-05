Blauer Diamant fand für knapp 20 Millionen Euro Käufer

Ein äußerst seltener blauer Diamant ist in Genf für umgerechnet knapp 20 Millionen Euro versteigert worden. "The Mediterranean Blue" mit seinen 10,3 Karat habe ein erbittertes Bieterduell ausgelöst, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit. Am Ende habe der Diamant für 17,9 Millionen Schweizer Franken einen neuen Besitzer gefunden.

von APA