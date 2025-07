Handelsminister der 27 EU-Staaten beraten sich zu US-Zöllen

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic berät am Montag in Brüssel mit den Handelsministern der 27 EU-Staaten. Trotz der jüngsten US-Drohungen mit hohen Sonderzöllen sind die Verhandlungen der EU mit den Vereinigten Staaten der Europäischen Kommission zufolge auf dem richtigen Weg. Beide Seiten näherten sich einem guten Ergebnis, sagte der EU-Handelskommissar am Montag in Brüssel. "Das Gefühl auf unserer Seite war, dass wir einer Einigung sehr nahe sind."

von APA