WSJ: SpaceX investiert zwei Milliarden Dollar in Musks KI-Startup xAI

SpaceX will einem Zeitungsbericht zufolge zwei Milliarden Dollar in das KI-Startup xAI von Elon Musk investieren. Das Raumfahrtunternehmen habe der Investition zugestimmt, berichtete das "Wall Street Journal". Die Summe entspreche fast der Hälfte der jüngsten Kapitalerhöhung von xAI in Höhe von fünf Milliarden Dollar. Für SpaceX sei es eine der größten externen Investitionen.

von APA