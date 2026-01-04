News Logo
ABO

Billiges Olivenöl aus Tunesien gefährdet Italiens Erzeuger

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Hohe Erntemengen bei Olivenöl in Tunesien
©AFP, Archiv, APA, FETHI BELAID
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Italiens Olivenölproduzenten schlagen Alarm wegen steigender Importe aus Tunesien. Nach Angaben italienischer Bauernverbände und Branchenorganisationen droht durch günstige Einfuhren ein weiterer Preisverfall, der die wirtschaftliche Existenz vieler Betriebe gefährden könnte. Hintergrund ist ein anhaltender Überschuss an tunesischem Olivenöl, der infolge hoher Ernten und niedriger Produktionskosten zu stark sinkenden Preisen geführt hat.

von

Dieses Öl werde zunehmend auf den europäischen Markt gedrückt und setze damit auch die italienischen Erzeuger unter Druck, heißt es aus Verbandskreisen. Die Entwicklung könnte sich nach Einschätzung der Organisationen weiter verschärfen. Nach Angaben der italienischen Landwirtschaftsverbände Coldiretti und Unaprol sind die Preise für tunesisches Olivenöl in Italien in den ersten Monaten des Vorjahres deutlich gestiegen, was sich unmittelbar auf den Markt ausgewirkt habe. Während die Verbraucherpreise für italienisches Olivenöl um mehr als 20 Prozent zugelegt hätten, seien die Erzeugerpreise für italienische Landwirte um rund 30 Prozent gefallen.

Schon jetzt gebe es Anzeichen struktureller Schäden. In Teilen der Toskana seien in den vergangenen Jahren rund 40 Prozent der für den Olivenanbau genutzten Flächen aufgegeben worden. Italienweit stehen nach Verbandsangaben Hunderttausende Hektar Olivenhaine leer oder seien vom Verfall bedroht.

Die Organisationen fordern deshalb einen nationalen Olivenölplan, der Qualität, Rückverfolgbarkeit und den Schutz der heimischen Produktion in den Mittelpunkt stellt. Italien könne nicht im Preiswettbewerb mit Ländern wie Spanien oder Tunesien bestehen, sondern müsse auf den Mehrwert seiner einzigartigen Sortenvielfalt setzen. Andernfalls drohe, dass Olivenöl von einem kulturellen Symbol der italienischen Küche zu einer austauschbaren Massenware werde.

An employee displays olives during the oil extraction process at a traditional olive mill in Teboursouk, in the Beja region of northern Tunisia, on November 12, 2025. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die USA hatten zuletzt mehrere Tanker mit Öl aus Venezuela gestoppt
Wirtschaft
Insider: Venezuelas Ölexporte lahmgelegt
KI-Chatbot Grok generierte anzügliche Bilder von Kindern
Wirtschaft
Musks KI-Chatbot räumt Fehler bei Bildergenerierung ein
Wirtschaft
In Norwegen fast nur noch E-Autos bei Neuzulassungen
Wirtschaft
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Fonds sollen unter anderem in Quantentechnologie investieren
Technik
China will Start-ups mit Risikokapitalfonds fördern
Silberpreis erreicht neuen Rekord
Wirtschaft
Silberpreis erstmals auf 75 Dollar pro Unze gestiegen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER