Benko: Die Neue in der Stiftung

Die Neue

So kommt es, dass am 3. März 2024, fünf Tage vor Benkos Offenbarungseid am Landesgericht Innsbruck, ein neues Mitglied installiert werden muss. Die Suche nach Personen, denen Benko zu diesem Zeitpunkt noch vertraut, gestaltet sich kompliziert. Wenige Wochen später musste Benko sogar seinen langjährigen Piloten Christof Jauschnegg ins Vorstands-Cockpit der Laura Privat­stiftung hieven.

Doch zuvor, an diesem 3. März, stand noch der Umbau des Beirats an, der wichtige Entscheidungen, wie etwa die Bestellung von offiziellen Vorstandsmitgliedern, zu fällen hat. Dafür hat Benko eine Dame auserkoren, die als enge Vertraute seiner Ehefrau Nathalie gilt. Laut Recherchen von News und Krone wurde die Tirolerin Daniela H. als Beirätin bestellt. Just am Tag von Benkos Ausscheiden. Formal unterzeichnet wurde dieser Beschluss am 3. März 2024 von Benkos Mutter Ingeborg, seiner Frau Nathalie und seiner Tochter.