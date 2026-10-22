Es ist die Sorge Nummer eins vieler Anrainer. Die ehrliche Antwort: Brände sind selten, aber wenn es brennt, dann heftig. Ein Brandschutzexperte des TÜV Nord beschreibt Brände großer Speicher als relativ seltene Ereignisse, die dann allerdings mit starker Flammenbildung einhergehen. Das Problem ist der sogenannte thermische Durchgang: Überhitzt eine Zelle, kann sie die benachbarten Zellen mitreißen.

Wie das aussieht, zeigte zuletzt ein Fall im deutschen Bautzen. Dort gerieten vier Batteriecontainer in Brand, 42 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, Kindergärten blieben geschlossen. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach rund 31 Stunden unter Kontrolle bringen und musste die Container von außen mit großen Mengen Wasser kühlen. Weltweit für Aufsehen sorgte im Jänner 2025 auch ein Brand in einer der größten Speicheranlagen der Welt in Kalifornien.

Für die kleinen Speicher im Eigenheim gibt es dagegen Entwarnung. Eine Studie der RWTH Aachen, die sämtliche öffentlich bekannten Brandmeldungen in Deutschland aus den Jahren 2022 und 2023 ausgewertet hat, kommt zum Schluss: Das Brandrisiko von Heimspeichern ist ähnlich gering wie bei anderen Haushaltsgeräten, teils sogar geringer als bei einem Wäschetrockner.