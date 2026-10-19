Anthropic: Claude-Entwickler will 5 Prozent seiner Aktien in einen Gemeinwohlfonds geben

Das US-Unternehmen Anthropic, das die KI-Modelle der Reihe Claude entwickelt, gründet einen eigenen Fonds für das Gemeinwohl. In den sogenannten Anthropic Public Benefit Fund sollen zunächst fünf Prozent der Unternehmensanteile fließen. Das kündigte die Firma am Sonntag an. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen dem noch zustimmen.

Der Anteil kann mit dem Firmenwert wachsen. Für jede Steigerung des Unternehmenswerts um 50 Prozent über einem festgelegten Ausgangswert kann das Board, also das Leitungsgremium des Unternehmens, dem Fonds weitere zwei Prozent der Aktien zuweisen. Wie hoch dieser Ausgangswert ist und welchen Wert der Fonds in Dollar hat, nennt Anthropic nicht.