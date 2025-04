Andreas Hauser: Von der Idee zur Marktführerschaft in Berufskleidung

Herzlich willkommen zu einer spannenden Episode von OÖ ungefiltert. In dieser Folge begrüßen wir Andreas Hauser, den innovativen Gründer von Harrison Businesswear. Seine in Ansfelden ansässige Firma hat sich auf die Herstellung hochwertiger Berufskleidung spezialisiert und zählt renommierte Unternehmen wie Spar und Hartlauer zu ihren Kunden. Herr Hauser gewährt Ihnen faszinierende Einblicke in die Herausforderungen, Trends und Entwicklungen in der Arbeitskleidungsindustrie.

Von der Bedeutung einer einheitlichen Markenidentität, über die Funktionalität und Flexibilität moderner Berufskleidung bis hin zu ethischen Aspekten der Produktion – Herr Hauser beleuchtet zahlreiche relevante Themen seines Arbeitsbereichs. Besonders hervorzuheben ist seine Philosophie, fast ausschließlich in Europa zu produzieren, um die Abhängigkeit von globalen Lieferketten bewusst zu minimieren.

Neben den tiefgründigen Einblicken in sein Hauptgeschäft überrascht Andreas Hauser mit einer weiteren, sehr persönlichen Leidenschaft: Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er das Projekt Traunsecku, das sich auf die Herstellung von exklusivem oberösterreichischem Schaumwein spezialisiert hat. Eine Weltmeister-Auszeichnung in der Kategorie Obstwein ist dabei nur eines der vielen Highlights seines zweiten beruflichen Standbeins.

Erfahren Sie, wie Andreas Hauser seinen unternehmerischen Weg begonnen hat, welche Entscheidungen und Wendepunkte ihn geprägt haben und wie er es schafft, zwei so unterschiedliche Branchen mit Erfolg, Herzblut und Innovationskraft zu führen.

Diese Episode bietet Ihnen einen inspirierenden Einblick in gelebten Unternehmergeist aus Oberösterreich – authentisch, vielseitig und zukunftsorientiert.