AMS-Chef befürchtet Rezession bei längerem Iran-Krieg

Kopf warnte darüber hinaus erneut vor den massiven Folgen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt. Hier sehe er auch die Bundesländer gefordert. Wien werde in Zukunft weiter wachsen, die Bevölkerung im Rest von Österreich aber abnehmen.

Die Künstliche Intelligenz (KI) stellt laut Kopf eine "Riesenveränderung" dar. Er erwartet, dass Hunderttausende Jobs verloren gehen. Aber "wir werden andere Jobs dazufinden, die wir heute noch nicht kennen". Die einzige Reaktion darauf sei "Ausbildung und Weiterbildung".

Nach der Einschränkung der Zuverdienstmöglichkeiten in der Arbeitslosigkeit mit Jahresbeginn macht Kopf bereits zwei positive Effekte aus: Einerseits sei die Anzahl der geringfügig Beschäftigten neben Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe auf ein Drittel - nämlich gut 9.000 Personen - gesunken. Andererseits haben um 1.800 Personen mehr Arbeit aufgenommen, die geringfügig neben dem Arbeitslosengeld verdient haben, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Von diesen waren 1.000 beim gleichen Betrieb. "Das heißt, die waren bei dem Betrieb geringfügig beschäftigt und sind jetzt dort vollversichert. Das ist ein wirklicher Erfolg dieser Reform", so Kopf.