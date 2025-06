Amazon: Kleinfirmen haben durch uns 600 Mio. Euro umgesetzt

Der US-Onlinehändler Amazon sieht sich nicht als Gefährder, sondern als Unterstützer des Handels in Österreich. "Rund 2.500 österreichische kleine und mittlere Unternehmen verkauften im Jahr 2024 ihre Produkte bei Amazon und erzielten damit rund 600 Millionen Euro an Exportumsätzen", rechnete der Konzern vor. Mehr als 60 Prozent der Amazon-Partner hätten ihren Sitz im ländlichen Raum und generierten mehr als 340 Mio. Euro an Exportumsätzen.

von APA