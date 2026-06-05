Albert Schmidbauer: Wir wollen BIOGENA gemeinsam mit unserer Community weiterentwickeln

BIOGENA-Gründer Albert Schmidbauer©BIOGENA/David Wedenig
BIOGENA-Gründer Albert Schmidbauer über den geplanten Börsegang, Community-Aktionär:innen und die Zukunft des Unternehmens.
News: Herr Schmidbauer, warum denken Sie gerade jetzt über einen Börsegang nach?
Albert Schmidbauer: Weil ich glaube, dass BIOGENA an einem Punkt angekommen ist, an dem wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen können. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein sehr stabiles Fundament aufgebaut – wirtschaftlich, kulturell und strategisch. Gleichzeitig stellt man sich als Gründer irgendwann die Frage: Wie schafft man es, dass ein Unternehmen langfristig unabhängig bleibt, seine Werte bewahrt und gleichzeitig weiter wachsen kann? Für mich liegt die Antwort in einer stärkeren Öffnung Richtung Community.
Sie sprechen bewusst von „Community“ und nicht nur von Investor:innen. Warum?
Weil BIOGENA aus meiner Sicht nie ein rein klassisches Unternehmen war. Wir haben eine unglaublich starke Community aus Kund:innen, Mediziner:innen, Therapeut:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen aufgebaut. Viele Menschen identifizieren sich sehr stark mit unseren Werten und unserer Philosophie. Genau deshalb finde ich die Vorstellung faszinierend, dass Kund:innen gleichzeitig Aktionär:innen sein können. Dass Menschen, die unsere Produkte täglich nutzen, auch Miteigentümer:innen des Unternehmens werden können.
Das klingt fast ein wenig nach einer Gegenbewegung zum klassischen Kapitalmarkt.
Teilweise vielleicht schon. Ich glaube, viele Menschen sehnen sich wieder stärker nach Unternehmen mit Haltung und langfristigem Denken. BIOGENA wurde nie mit der Idee aufgebaut, möglichst schnell zu verkaufen oder kurzfristige Gewinne zu maximieren. Unser People-Planet-Profit-Modell war immer auf langfristige Entwicklung ausgelegt. Deshalb passt eine Community-orientierte Eigentümer:innenstruktur aus meiner Sicht sehr gut zu uns.
Konkret planen Sie zunächst eine außerbörsliche Kapitalerhöhung?
Ja. Wir planen in Kürze eine außerbörsliche Kapitalerhöhung der Biogena Good Vibes AG, also der obersten Holding der Biogena Group. Dabei möchten wir bewusst nicht nur institutionelle Investor:innen ansprechen, sondern insbesondere unsere Community – Kund:innen, Partner:innen, Mitarbeiter:innen und Menschen, die an unsere Vision glauben.
Und danach soll der Gang an die Wiener Börse folgen?
Wir planen im Anschluss ein Listing im MTF-Segment „direct market plus“ der Wiener Börse. Das sehen wir als einen sehr passenden ersten Schritt in den Kapitalmarkt. Wichtig ist mir dabei: Wir wollen nicht einfach Kapital aufnehmen. Wir wollen langfristig stabile Strukturen schaffen, Transparenz erhöhen und die Basis für nachhaltiges Wachstum legen.
Viele verbinden Börse mit kurzfristigem Denken und Renditedruck. Haben Sie davor keine Sorge?
Natürlich verändert der Kapitalmarkt gewisse Dinge. Aber aus meiner Sicht hängt sehr viel davon ab, welche Investor:innen man anzieht und welche Kultur ein Unternehmen lebt. Genau deshalb ist uns der Community-Gedanke so wichtig. Wenn Kund:innen, Partner:innen und Menschen, die unsere Werte teilen, Teil des Unternehmens werden, entsteht automatisch eine andere Form von Beziehung. Ich glaube, dass langfristig orientierte Unternehmen gerade in Zukunft sehr stark gefragt sein werden.
Was macht BIOGENA aus Ihrer Sicht heute anders als viele klassische Gesundheitsunternehmen?
Wir sehen Gesundheit nicht isoliert als Produkt. Wir denken Gesundheit ganzheitlich. Deshalb investieren wir nicht nur in Supplements, sondern auch in Diagnostik, Prävention, Wissen, Biohacking, Longevity, funktionelle Ernährung, Gesundheitsräume und digitale Gesundheitslösungen. Unser Ziel ist es, Menschen langfristig zu begleiten und Gesundheit einfacher verständlich und besser zugänglich zu machen.
Welche Rolle spielt dabei der Standort Österreich?
Eine sehr große. BIOGENA ist ein österreichisches Familienunternehmen und wir sind stolz darauf, in Salzburg zu produzieren und unsere Wurzeln hier zu haben. Gleichzeitig sehen wir, dass österreichische Unternehmen oft zu klein denken oder sich zu früh verkaufen. Ich glaube, dass wir in Europa wieder mehr starke, unabhängige Unternehmen brauchen, die langfristig aufgebaut werden. Genau dafür möchten wir auch ein Beispiel sein.
Was bedeutet das konkret für die Zukunft von BIOGENA?
Wir sehen enormes Potenzial im Bereich Prävention, Longevity, Diagnostik, Functional Nutrition und Gesundheitsservices. BIOGENA entwickelt sich zunehmend zu einem umfassenden Gesundheits-Ökosystem. Gleichzeitig glauben wir daran, dass Gesundheit eines der großen Zukunftsthemen unserer Gesellschaft sein wird. Genau deshalb wollen wir diesen Weg langfristig, unabhängig und gemeinsam mit unserer Community weitergehen.
Was würden Sie Menschen sagen, die überlegen, Aktionär:in zu werden?
Dass sie Teil einer langfristigen Vision werden können. Natürlich ist jede Unternehmensbeteiligung auch mit Chancen und Risiken verbunden. Aber ich glaube, viele Menschen wünschen sich heute wieder Unternehmen, mit denen sie sich wirklich identifizieren können. Genau das möchten wir schaffen.
Wie kann man sich informieren?
Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich unter www.biogena.com/aktien anmelden und werden dort rechtzeitig über die nächsten Schritte informiert.
Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Werbung. Die Entscheidung zur Investition sollte ausschließlich auf Basis des zur Veröffentlichung anstehenden Prospekts erfolgen. Der vollständige Prospekt wird unter biogena.com/aktie abrufbar sein. Um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlageentscheidung in die Wertpapiere vollends zu verstehen, sollte eine Anlageentscheidung erst nach Durchlesen des gesamten Prospekts getroffen werden. Eine Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit Risiken verbunden und kann bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.