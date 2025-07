AK will Befristungen bei gewerblichen Vermietern weghaben

Bei institutionellen Vermietern wie Immo-Gesellschaften, Wohnbaukonzernen und Versicherungen müssten befristete Mietverträge endlich abgeschafft werden, forderte die Arbeiterkammer am Montag in einer Aussendung. Befristungen würden den Mieterschutz untergraben. "Mieterinnen und Mieter werden häufig doppelt zur Kasse gebeten. Wird der Vertrag verlängert, drohen Mieterhöhungen, zusätzlich zu den indexbasierten Erhöhungen", so AK-Präsident Andreas Stangl.

von APA