Post-Zustellung in Wien bis Jahresende CO2-frei

Die Österreichische Post wird bis Jahresende die Brief- und Paketzustellung in Wien umstellen: Diese soll nur mehr zu Fuß, per Fahrrad oder einem Elektrofahrzeug erfolgen, teilte die Post am Sonntag mit. Bereits jetzt werden 700 der 1.100 Fahrzeuge der Post in der Hauptstadt elektrisch betrieben. Mit der vollständigen Umstellung auf E-Mobilität wird Wien zur ersten europäischen Metropole, in der die Zustellung auf der letzten Meile vollständig CO2-frei sein wird, so die Post.

von APA