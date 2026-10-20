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AICC-Herbstempfang 2026: Österreichs Wirtschaftselite trifft auf israelische Innovationskraft

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Wirtschaft
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Die Österreichisch-Israelische Handelskammer (AICC) lud zum Herbstempfang in die Residenz des israelischen Botschafters David Roet in Wien. Zahlreiche Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Technologie nutzten den Abend zum Austausch über internationale Kooperationen. Im Mittelpunkt stand das israelische KI-Unternehmen Wonderful.ai, das seine Expansionsstrategie präsentierte.

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Unter dem Motto „Celebrating Austria–Israel Economic Ties“ begrüßten Botschafter David Roet sowie die beiden AICC-Präsidenten Awi Lifshitz und Benjamin Ruschin zahlreiche hochrangige Gäste. Ziel des Empfangs war es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Israel zu stärken und neue Partnerschaften insbesondere im Technologiesektor anzustoßen.

Wonderful.ai präsentiert internationale Wachstumsstrategie

Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildete die Präsentation des israelischen KI-Unternehmens Wonderful.ai. Yoav Shehory und Philipp Putz, Country Manager für Deutschland und Österreich, erläuterten die internationale Expansion und das Produktportfolio des Unternehmens.

Das erst 2025 gegründete Unternehmen schloss im September 2026 eine Finanzierungsrunde über 550 Millionen US-Dollar ab und erreichte damit eine Bewertung von fünf Milliarden US-Dollar. Insgesamt sammelte Wonderful.ai seit seiner Gründung mehr als 800 Millionen US-Dollar ein und expandierte in über 35 Märkte.

Mit seinem „Wonderful AI Operating System“ bietet das Unternehmen eine Plattform, die künstliche Intelligenz in betriebliche Abläufe integriert, Prozesse automatisiert und den Einsatz intelligenter KI-Agenten ermöglicht. Europa zählt dabei zu den strategisch wichtigen Wachstumsmärkten.

Prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik

Der Einladung folgten zahlreiche Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen. Unter den Gästen waren Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz, Palantir-Managerin Laura Rudas, die ehemalige Bundesministerin Elli Köstinger, Antonella Mei-Pochtler von der Pochtler Industrieholding, Generali-Chef Gregor Pilgram sowie Daniel Kapp von Kapp, Hebein & Partner.

Ebenfalls vertreten waren Austrian Airlines Vorstand Stefan-Kenan Scheib, UBM-Chef Thomas Winkler, Verbund-Managerin Susanna Zapreva, Remus-Chef Stephan Zöchling, Georg Muzicant von GMIM, Kathrein Privatbank CEO Stefan Neubauer, Asfinag-Manager Bernd Datler und Celum-Gründer Michael Kräftner.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Fokus

Neben den Vorträgen bot der Empfang Gelegenheit, bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen und neue Kontakte zwischen österreichischen und israelischen Unternehmen zu knüpfen.

AICC-Präsident Benjamin Ruschin betonte die Chancen, die sich durch die internationale Expansion israelischer Technologieunternehmen für österreichische Betriebe ergeben. Auch Awi Lifshitz verwies auf die wachsende Bedeutung Europas als Zielmarkt israelischer Innovationen.

Mit dem Herbstempfang unterstrich die Österreichisch-Israelische Handelskammer ihre Rolle als Netzwerkplattform und Vermittlerin wirtschaftlicher Kooperationen zwischen beiden Ländern.

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