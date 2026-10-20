AICC-Herbstempfang 2026: Österreichs Wirtschaftselite trifft auf israelische Innovationskraft

Unter dem Motto „Celebrating Austria–Israel Economic Ties“ begrüßten Botschafter David Roet sowie die beiden AICC-Präsidenten Awi Lifshitz und Benjamin Ruschin zahlreiche hochrangige Gäste. Ziel des Empfangs war es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Israel zu stärken und neue Partnerschaften insbesondere im Technologiesektor anzustoßen.

Wonderful.ai präsentiert internationale Wachstumsstrategie

Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildete die Präsentation des israelischen KI-Unternehmens Wonderful.ai. Yoav Shehory und Philipp Putz, Country Manager für Deutschland und Österreich, erläuterten die internationale Expansion und das Produktportfolio des Unternehmens.

Das erst 2025 gegründete Unternehmen schloss im September 2026 eine Finanzierungsrunde über 550 Millionen US-Dollar ab und erreichte damit eine Bewertung von fünf Milliarden US-Dollar. Insgesamt sammelte Wonderful.ai seit seiner Gründung mehr als 800 Millionen US-Dollar ein und expandierte in über 35 Märkte.

Mit seinem „Wonderful AI Operating System“ bietet das Unternehmen eine Plattform, die künstliche Intelligenz in betriebliche Abläufe integriert, Prozesse automatisiert und den Einsatz intelligenter KI-Agenten ermöglicht. Europa zählt dabei zu den strategisch wichtigen Wachstumsmärkten.