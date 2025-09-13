News Logo
Agentur Scope senkt Ausblick für Österreich auf "negativ"

Wirtschaft
Aktualisiert
Staatsverschuldung dämpft Aussichten
©APA, THEMENBILD, BARBARA GINDL
Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Österreichs am Freitag von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Ursache seien ein hohes Haushaltsdefizit, steigenden Staatsschulden und schwachen Wachstumsaussichten. Die Bonitätsnote wurde mit "AA+" bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird.

Als strukturelle Belastungen nannten die Bonitätswächter Ausgaben für die alternde Bevölkerung. Gestützt werde die hohe Bonitätsnote jedoch weiterhin durch eine wohlhabende und breit aufgestellte Wirtschaft, eine solide Außenhandelsposition und einen stabilen Bankensektor, hieß es weiter.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Geld / Budget / Finanzen / Wirtschaft / Staatshaushalt / Schulden / Fiskalrat / Defizit" - Eine Holfzigur mit Münzen und Euro-Scheinen, aufgenommen am Freitag, 11. April 2025.

