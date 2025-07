Abbruch des "Lamarr"-Rohbaus hat begonnen

Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hatte das unfertige Kaufhaus im Herbst 2024 aus der Insolvenz der Signa-Gruppe von Rene Benko gekauft. Die Baustelle stand seit der Signa-Pleite Ende 2023 still. Für Anrainer und Passanten gestaltet sich die Situation nun aber durchaus ähnlich wie in den vergangenen Jahren: Im "Lamarr" wird hör- und sichtbar gearbeitet.

Allerdings wird dort vorerst nichts errichtet, sondern abgebaut. Von außen zu sehen sind bereits abmontierte Elemente bzw. Installationen, die im Gebäude aufgehäuft werden. Laut den neuen Eigentümern wird in weiterer Folge der vordere Teil des Gebäudes teilweise entfernt. Es sollen Verkaufsflächen auf den unteren drei Etagen und Wohnungen vom 2. bis zum 8. Stock errichtet werden.

Das geplante Hotel im hinteren Gebäudeteil und die öffentlich zugängliche Dachterrasse sind weiterhin Teil des Nutzungskonzepts. Die Terrasse muss umgesetzt werden, da dort ein Nutzungsrecht (Servitut) vereinbart wurde, das vor allem dem Bezirk ein großes Anliegen war. Gibt es die Freifläche nicht, wird es auch keine Fertigstellungsanzeige geben, betont man im Rathaus.

Der Abriss bzw. Rückbau ist ganz ohne Genehmigung möglich. Auch eine Änderung des Nutzungskonzepts ist erlaubt, da die Widmung in diesem Gebiet auch Wohnnutzung zulässt. Nötig ist nur ein eigenes Bauansuchen. Allerdings sind Handelsflächen in den unteren Etagen notwendig, da das Objekt in einer Geschäftszone liegt.

Laut dem neuen Eigentümer ist konkret vorgesehen, auf rund 12.000 Quadratmetern im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Verkaufsflächen zu errichten. Darüber sollen auf 15.500 Quadratmetern 200 Wohnungen mit Freiflächen entstehen. Im hinteren Gebäudeteil soll ein Hotel mit 220 Zimmern einziehen.

Die genehmigte Gebäudehülle bleibt demnach bestehen. Insgesamt wird das Volumen aber "massiv" reduziert, stattdessen werden großzügige Innenhöfe errichtet, hieß es zuletzt in einer Aussendung. Mit der Fertigstellung des Projektes rechnet der Eigentümer Ende 2027 oder Anfang 2028.