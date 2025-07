Flughafen Klagenfurt mit Passagier-Plus im ersten Halbjahr

Der Flughafen Klagenfurt hat im ersten Halbjahr 78.593 Passagiere abgefertigt. Das ist ein Plus von 28 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2024, teilte der Airport am Freitag in einer Aussendung mit. Mai und Juni seien mit jeweils knapp 21.000 Reisenden die stärksten Monate seit zwölf Jahren gewesen. Es gab 22 Prozent mehr Flugbewegungen im Linienflugverkehr.

von APA