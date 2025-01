Jurassic Kotze: Hobby-Fossiliensammler findet 66 Millionen Jahre altes Erbrochenes

Ein Stück versteinertes Erbrochenes aus der Zeit der Dinosaurier ist in Dänemark gefunden worden. Ein Hobby-Fossiliensammler machte die ungewöhnliche Entdeckung bei einer Wanderung an den Stevns-Klippen südlich von Kopenhagen, wie das Museum von Ost-Seeland am Montag berichtete. Der Finder brachte die Versteinerung zur Untersuchung ins Museum, wo sie auf ein Alter von rund 66 Millionen Jahren geschätzt wurde.

Den Experten zufolge besteht das Fossil aus mindestens zwei Arten von Seelilien, die offenbar von einem Fisch gefressen wurden, der die unverdaulichen Teile dann erbrach. „Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fund. Seelilien sind keine besonders nährstoffreiche Nahrung, da sie hauptsächlich aus Kalkplatten bestehen, die nur durch wenige weiche Teile zusammengehalten werden. Aber hier haben wir ein Tier, wahrscheinlich eine Art Fisch, das vor 66 Millionen Jahren Seelilien fraß, die am Boden des Kreidemeeres lebten, und anschließend die Skelettteile wieder hochwürgte“, so der Paläontologe Jesper Milàn.

Ein solcher Fund liefere wichtige neue Erkenntnisse über die Beziehungen zwischen Räubern und Beutetieren sowie die Nahrungsketten im Meer der Kreidezeit. Diese begann vor rund 143 Millionen Jahren, mit dem Ende des Juras, und dauerte bis vor ca. 66 Millionen Jahren.