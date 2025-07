ETH-Forschende erzeugen aus Stammzellen über 400 Nervenzellen-Typen

Forschende der ETH Zürich haben erstmals aus menschlichen Stammzellen in der Petrischale über 400 verschiedene Typen von Nervenzellen hergestellt. Mit diesen lassen sich künftig neurologische Krankheiten in Zellkultur statt im Tierversuch untersuchen. Bisher sei es nur möglich gewesen, einige Dutzend unterschiedliche Typen von Nervenzellen zu erzeugen, teilte die ETH am Freitag mit.

von APA